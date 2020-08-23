МОЗ: Київ та 15 областей не готові до послаблення карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Станом на 23 серпня для послаблення протиепідемічних заходів необхідним критеріям не відповідають 15 регіонів України та місто Київ. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.
Так, за даними МОЗ, до послаблення карантину не готові: Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області, а також місто Київ.
Зазначається, що дані щодо АР Крим та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, станом на ранок 23 серпня в Україні зафіксовано вже майже 105 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — майже 2 тисячі.