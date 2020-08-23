МОЗ: Київ та 15 областей не готові до послаблення карантину

Так, за даними МОЗ, до послаблення карантину не готові: Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області, а також місто Київ.

Зазначається, що дані щодо АР Крим та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, станом на ранок 23 серпня в Україні зафіксовано вже майже 105 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — майже 2 тисячі.



