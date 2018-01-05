МОЗ ініціює скасування спецдозволу на заняття народною та альтернативною медициною
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Міністерство охорони здоров'я ініціює скасування спеціального дозволу на заняття народною та альтернативною медициною. Про це повідомляє прес-служба МОЗ, передає УНН.
"Регламентація роботи цілителів, що практикують народну чи альтернативну медицину не може належати до компетенції Міністерства, оскільки така практика не відповідає сучасним медичним науковим знанням. Тому МОЗ України пропонує скасувати спеціальний дозвіл на заняття народною медициною (цілительством) шляхом скасування статті 74 Основ законодавства України про охорону здоров'я", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кабінет міністрів України затвердив методику розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування.