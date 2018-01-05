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Минздрав инициирует отмену спецразрешения на занятие народной и альтернативной медициной

Киев • УНН

 • 19584 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Министерство здравоохранения инициирует отмену специального разрешения на занятие народной и альтернативной медициной. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает УНН.

Минздрав инициирует отмену спецразрешения на занятие народной и альтернативной медициной

"Регламентация работы целителей, практикующих народную или альтернативную медицину не может относиться к компетенции Министерства, поскольку такая практика не соответствует современным медицинским научным знаниям. Поэтому Минздрав Украины предлагает отменить специальное разрешение на занятие народной медициной (целительством) путем отмены статьи 74 Основ законодательства Украины о здравоохранении", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины утвердил методику расчета стоимости услуги по медицинскому обслуживанию.

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