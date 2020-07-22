МОЗ: до послаблення карантину не готові 7 областей

Так, за даними МОЗ, до послаблення карантину не готові Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Харківська, Чернігівська області.

Дані щодо АР Крим та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, на порушників карантину в Україні наклали вже 7,7 млн грн штрафів.