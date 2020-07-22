МОЗ: до послаблення карантину не готові 7 областей
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Станом на 22 липня не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів 7 регіонів України. Київ не входить до цього списку. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Так, за даними МОЗ, до послаблення карантину не готові Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Харківська, Чернігівська області.
Дані щодо АР Крим та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, на порушників карантину в Україні наклали вже 7,7 млн грн штрафів.