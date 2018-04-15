"Моя мета - змусити вас мислити": як канадський фотограф створює ірреальний світ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Канадський фотограф, який називає себе MODIFEYE, створює сюрреалістичні картини і ділиться своїми роботами у соцмережах, передає УНН.
“Я люблю розповідати історію через образи. Якщо ви зупинилися та подумали про одну з моїх картин, доки переглядали Інстаграм — значить, я зробив свою роботу”, — пише фотохудожник на одному з cайтів, присвячених роботам митців-початківців.
Фотограф наголошує, що не використовує жодних “стокових” фото, а фотографує та створює роботи власноруч. За допомогою фоторедактора MODIFEYE поєднує різні об’єкти та пейзажі в одну світлину. Відтак, він вигадує композиції, які надихають і змушують мислити.
УНН підготував для вас добірку фоторобіт канадського митця і пропонує переглянути їх разом з нами.
Нагадаємо, на конкурсі World Press Photo 2018 визначили найкращі фотографії за минулий рік.