"Моя цель - заставить вас думать": как канадский фотограф создает ирреальный мир

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 13166 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 108195 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 115830 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 129005 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 144928 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 147827 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 190345 просмотра

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"Моя цель - заставить вас думать": как канадский фотограф создает ирреальный мир

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. Канадский фотограф, который называет себя MODIFEYE, создает сюрреалистические картины и делится своими работами в соцсетях, передает УНН.

"Я люблю рассказывать историю через образы. Если вы остановились и подумали об одной из моих картин, пока просматривали Инстаграм - значит, я сделал свою работу", - пишет фотохудожник на одном из сайтов, посвященных работам начинающих художников.

Фотограф подчеркивает, что не использует "стоковые" фото, а фотографирует и создает работы самостоятельно. С помощью фоторедактора MODIFEYE объединяет различные объекты и пейзажи в одну фотографию. Поэтому он придумывает композиции, которые вдохновляют и заставляют мыслить.

УНН подготовил для вас подборку фоторабот канадского художника и предлагает пересмотреть их вместе с нами.

Напомним, на конкурсе World Press Photo 2018 определили лучшие фотографии за прошлый год.

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