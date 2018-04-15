"Моя цель - заставить вас думать": как канадский фотограф создает ирреальный мир
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Канадский фотограф, который называет себя MODIFEYE, создает сюрреалистические картины и делится своими работами в соцсетях, передает УНН.
"Я люблю рассказывать историю через образы. Если вы остановились и подумали об одной из моих картин, пока просматривали Инстаграм - значит, я сделал свою работу", - пишет фотохудожник на одном из сайтов, посвященных работам начинающих художников.
Фотограф подчеркивает, что не использует "стоковые" фото, а фотографирует и создает работы самостоятельно. С помощью фоторедактора MODIFEYE объединяет различные объекты и пейзажи в одну фотографию. Поэтому он придумывает композиции, которые вдохновляют и заставляют мыслить.
УНН подготовил для вас подборку фоторабот канадского художника и предлагает пересмотреть их вместе с нами.
Напомним, на конкурсе World Press Photo 2018 определили лучшие фотографии за прошлый год.