Мовний омбудсмен планує співпрацювати з МЗС для захисту української мови за кордоном

"Уповноважений із захисту української мови буде співпрацювати і з Міністерством освіти і науки України, там треба створювати безкоштовні курси спільними зусиллями, ми будемо щільно співпрацювати з Мінкультом: є програми просування, популяризації української мови через культуру, через різні мистецькі заходи, є проекти, ми над ними будемо працювати. З Міністерством закордонних справ - очевидно. Українська мова потребує захисту і за межами України: це співпраця з університетами, просування вивчення української мови в університетах, в школах, робота з діаспорами", - зазначила вона.

Нагадаємо, 27 листопада Кабінет міністрів затвердив кандидатуру Тетяни Монахової на посаду уповноваженого із захисту державної мови.