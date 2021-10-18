Моурінью на чолі “Роми” зазнав поразки від “Ювентуса”

Деталі

Перший і єдиний гол у протистоянні оформив 21-річний нападник туринців Мойзе Кен. Італієць завдав точного удару головою після навісу з лівого флангу від Бентакура — 1:0.

Наприкінці першої половини Верету втратив чудовий шанс аби вирівняти результат, але не зумів реалізувати пенальті.

Для “Ювентуса” це вже четверта поспіль звитяга у першості — 14 очок і сьома позиція. “Рома” четверта (15).

До вашої уваги результати інших баталій:

“Кальярі” — “Сампдорія” — 3:1

“Дженоа” — “Сассуоло” — 2:2

“Удінезе” — “Болонья” — 1:1.

Контекст

Суперник “Шахтаря” по Лізі чемпіонів зазнав першої поразки в Серії А.