Суперник "Шахтаря" по Лізі чемпіонів зазнав першої поразки в Серії А

Деталі

Команди на двох здійснили за матч 31 удар по воротах один одного і вправнішими в реалізації виявилися “орли”. На 12 хвилині рахунок відкрив Іван Перішич у складі гостей, і тільки з середини другої 45-хвилинки “Лаціо” змогло перевернути хід подій.

Чіро Іммобіле вирівняв цифри на табло, а далі Феліпе Андерсон та Мілінковіч-Савіч допомогли команді Саррі виграти із результатом 3:1.

Примітно, що на 7-й хвилині баталії Луїс Феліпе за неспортивну поведінку отримав пряму червону картку.

Доповнення

“Інтер”, який є опонентом “Шахтаря” по Лізі чемпіонів, зазнав першого фіаско в сезоні Серії А — 17 очок і третій рядок. “Лаціо” відстає на три бали — 5-ті.