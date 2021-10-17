Соперник "Шахтера" по Лиге чемпионов потерпел первое поражение в Серии А
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Римское "Лацио" на домашнем стадионе "Олимпико" обыграл "Интер" в матче восьмого тура чемпионата Италии по футболу, сообщает УНН со ссылкой на сайты команд.
Детали
Команды на двоих совершили за матч 31 удар по воротам друг друга и ловкими в реализации оказались “орлы”. На 12 минуте счет открыл Перишич в составе гостей, и только с середины второй 45-минутки “Лацио” смогло перевернуть ход событий.
Иммобиле выровнял цифры на табло, а дальше Фелипе Андерсон и Милинкович-Савич помогли команде Сарре выиграть с результатом 3:1.
Примечательно, что на 7-й минуте баталии Луис Фелипе за неспортивное поведение получил прямую красную карточку.
Дополнение
“Интер”, который является оппонентом “Шахтера” по Лиге чемпионов, потерпел первое фиаско в сезоне Серии А — 17 очков и третью строчку. “Лацио” отстает на три балла — 5-е.