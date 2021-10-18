Моуринью во главе "Ромы" потерпел поражение от "Ювентуса"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Туринский “Ювентус” вышел победителем из встречи с римской “Ромой” в домашнем противостоянии восьмого тура чемпионата Италии, передает УНН.
Детали
Первый и единственный гол в противостоянии оформил 21-летний нападающий туринцев Мойзе Кен. Итальянец нанес точный удар головой после навеса с левого фланга от Бентакура — 1: 0.
В конце первой половины Вретище потерял отличный шанс чтобы выровнять результат, но не сумел реализовать пенальти.
Для “Ювентуса” это уже четвертая подряд победа в первенстве — 14 очков и седьмая позиция. “Рома” четвертая (15).
Вашему вниманию результаты других баталий:
“Кальяри” — “Сампдория” — 3: 1
“Дженоа” — “Сассуоло” — 2: 2
“Удинезе” — “Болонья” — 1: 1.
Контекст
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