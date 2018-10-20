Москва звинуватила Вашингтон у "фабрикації" приводів для санкцій

"Уже не раз відзначали, що йдеться про ганебну наклепницьку кампанію. Вона продиктована прагненням деяких американських політиків отримати переваги у міжпартійних чварах і одночасно натиснути на Росію", - заявив представник російського МЗС.

За його словами, для цієї мети в хід у американців йдуть "негідні засоби", такі як "відверто замовні кримінальні справи з безглуздими звинуваченнями і сміховинною доказовою базою".

"Розуміємо, що у Вашингтоні фабрикують привід, щоб вкотре застосувати проти нашої країни свої горезвісні санкції. США явно переоцінюють власні можливості. Демонструючи ворожість до Росії і презирливо ставлячись до всього світу, вони лише будуть отримувати все більш жорстку відсіч", - йдеться в заяві Рябкова.

Як повідомляв УНН, 19 жовтня міністерство юстиції США висунуло громадянці Росії Олені Хусяйновій звинувачення в спробі впливу на політичні процеси у Сполучених Штатах, зокрема на майбутні проміжні вибори до конгресу, які відбудуться у листопаді цього року.