Москва звинуватила Вашингтон у "фабрикації" приводів для санкцій
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Звинувачення громадянки РФ Олени Хусяйнової у втручанні в американські вибори вважають у Росії лише приводом для чергових санкцій проти РФ. Про це йдеться у коментарі заступника голови МЗС РФ Сергія Рябкова, оприлюдненого на сайті російського зовнішньополітичного відомства, передає УНН.
"Уже не раз відзначали, що йдеться про ганебну наклепницьку кампанію. Вона продиктована прагненням деяких американських політиків отримати переваги у міжпартійних чварах і одночасно натиснути на Росію", - заявив представник російського МЗС.
За його словами, для цієї мети в хід у американців йдуть "негідні засоби", такі як "відверто замовні кримінальні справи з безглуздими звинуваченнями і сміховинною доказовою базою".
"Розуміємо, що у Вашингтоні фабрикують привід, щоб вкотре застосувати проти нашої країни свої горезвісні санкції. США явно переоцінюють власні можливості. Демонструючи ворожість до Росії і презирливо ставлячись до всього світу, вони лише будуть отримувати все більш жорстку відсіч", - йдеться в заяві Рябкова.
Як повідомляв УНН, 19 жовтня міністерство юстиції США висунуло громадянці Росії Олені Хусяйновій звинувачення в спробі впливу на політичні процеси у Сполучених Штатах, зокрема на майбутні проміжні вибори до конгресу, які відбудуться у листопаді цього року.