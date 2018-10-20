Москва звинуватила Вашингтон у "фабрикації" приводів для санкцій

ukru
Ексклюзив
15:27 • 50601 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 91721 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 133886 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 112238 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 104855 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 112282 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 135747 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74828 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83231 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 173699 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.7 м/с
76 %
751 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

24 березня, 10:32 • 120103 перегляди
Делегації росії та США в Ер-Ріяді взяли перерву після майже трьох годин переговорів

Делегації росії та США в Ер-Ріяді взяли перерву після майже трьох годин переговорів

24 березня, 10:49 • 53169 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

24 березня, 10:58 • 103409 перегляди
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

24 березня, 10:59 • 80548 перегляди
В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

24 березня, 11:33 • 78708 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 133877 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 135742 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 173695 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 514109 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 593756 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 1323 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

16:15 • 22101 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

15:51 • 22902 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 31202 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 58147 перегляди
Актуальне
Москва звинуватила Вашингтон у "фабрикації" приводів для санкцій

Москва звинуватила Вашингтон у "фабрикації" приводів для санкцій

Київ • УНН

 • 10302 перегляди

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Звинувачення громадянки РФ Олени Хусяйнової у втручанні в американські вибори вважають у Росії лише приводом для чергових санкцій проти РФ. Про це йдеться у коментарі заступника голови МЗС РФ Сергія Рябкова, оприлюдненого на сайті російського зовнішньополітичного відомства, передає УНН.

"Уже не раз відзначали, що йдеться про ганебну наклепницьку кампанію. Вона продиктована прагненням деяких американських політиків отримати переваги у міжпартійних чварах і одночасно натиснути на Росію", - заявив представник російського МЗС.

За його словами, для цієї мети в хід у американців йдуть "негідні засоби", такі як "відверто замовні кримінальні справи з безглуздими звинуваченнями і сміховинною доказовою базою".

"Розуміємо, що у Вашингтоні фабрикують привід, щоб вкотре застосувати проти нашої країни свої горезвісні санкції. США явно переоцінюють власні можливості. Демонструючи ворожість до Росії і презирливо ставлячись до всього світу, вони лише будуть отримувати все більш жорстку відсіч", - йдеться в заяві Рябкова.

Як повідомляв УНН, 19 жовтня міністерство юстиції США висунуло громадянці Росії Олені Хусяйновій звинувачення в спробі впливу на політичні процеси у Сполучених Штатах, зокрема на майбутні проміжні вибори до конгресу, які відбудуться у листопаді цього року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.50
Bitcoin
$88,256.10
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,041.55
Ethereum
$2,089.04