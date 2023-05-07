москва знову горить: у столиці рф загорілася новобудова

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КИЇВ. 7 травня. УНН. У москві загорілася новобудова “ПІК”. Як повідомляють російські Телеграм-канали, пожежу можна бачити з інших кінців міста, передає УНН.

Деталі

Як зазначається, у москві загорілася споруджувана багатоповерхівка в ЖК «Нове Очаково». Будівлю зводить компанія «ПІК». Клуби диму від палаючого будинку видно з різних околиць столиці.

Як пише Readovka, на місце пожежі вже висуваються екстрені служби. Причини пожежі поки невідомі. Про постраждалих також не повідомляють.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що в москві горіла адміністративна будівля.

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