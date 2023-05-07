москва знову горить: у столиці рф загорілася новобудова
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. У москві загорілася новобудова “ПІК”. Як повідомляють російські Телеграм-канали, пожежу можна бачити з інших кінців міста, передає УНН.
Деталі
Як зазначається, у москві загорілася споруджувана багатоповерхівка в ЖК «Нове Очаково». Будівлю зводить компанія «ПІК». Клуби диму від палаючого будинку видно з різних околиць столиці.
Як пише Readovka, на місце пожежі вже висуваються екстрені служби. Причини пожежі поки невідомі. Про постраждалих також не повідомляють.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що в москві горіла адміністративна будівля.