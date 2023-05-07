москва снова горит: в столице рф загорелась новостройка
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В москве загорелась новостройка “ПИК”. Как сообщают российские Телеграмм-каналы, пожар можно видеть с других концов города, передает УНН.
Детали
Как отмечается, в москве загорелась строящаяся многоэтажка в ЖК «Новое Очаково». Здание возводит компания «ПИК». Клубы дыма от горящего дома видно с разных окраин столицы.
Как пишет Readovka, на место пожара уже выдвигаются экстренные службы. Причины пожара пока неизвестны. О пострадавших также не сообщается.
Дополнение
Ранее сообщалось, что в москве горело административное здание.