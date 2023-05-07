москва снова горит: в столице рф загорелась новостройка

Детали

Как отмечается, в москве загорелась строящаяся многоэтажка в ЖК «Новое Очаково». Здание возводит компания «ПИК». Клубы дыма от горящего дома видно с разных окраин столицы.

Как пишет Readovka, на место пожара уже выдвигаются экстренные службы. Причины пожара пока неизвестны. О пострадавших также не сообщается.

Дополнение

Ранее сообщалось, что в москве горело административное здание.