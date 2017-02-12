Москва вже розпочала діалог з адміністрацією Д.Трампа - С.Лавров
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Росія вже почала діалог з адміністрацією нового президента США Дональда Трампа, і інтенсивність його зросте, як тільки будуть сформовані всі її ланки, заявив глава російського МЗС Сергій Лавров в інтерв'ю каналу НТВ, передає УНН з посиланням на РІА Новости.
"Ми з повагою ставимося до позицій будь-якої країни і завжди готові сідати і обговорювати будь-які підходи, навіть ті, які абсолютно суперечать нашим. Я переконаний, що наш діалог з адміністрацією Дональда Трампа, який вже розпочато, триватиме, буде більш інтенсивним, як тільки сформуються всі ланки адміністрації, які займаються зовнішньополітичними справами", - заявив С.Лавров.
Також він зазначив, що вже йде узгодження місця і часу його контакту з новим главою Держдепу Рексом Тіллерсона.
Як повідомляв УНН, В.Путін заявив, про готовність провести зустріч з Д.Трампом у Словенії.