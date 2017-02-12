Москва уже начала диалог с администрацией Д.Трампа - С.Лавров
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Россия уже начала диалог с администрацией нового президента США Дональда Трампа, и интенсивность его возрастет, как только будут сформированы все ее звенья, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью каналу НТВ, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Мы с уважением относимся к позициям любой страны и всегда готовы садиться и обсуждать любые подходы, даже те, которые абсолютно противоречат нашим. Я убежден, что наш диалог с администрацией Дональда Трампа, который уже начат, продлится, будет более интенсивным как только сформируются все звенья администрации, которые занимаются внешнеполитическими делами ", - заявил С.Лавров.
Также он отметил, что уже идет согласование места и времени его контакта с новым главой Госдепа Рексом Тиллерсоном.
Как сообщал УНН, В.Путин заявил о готовности провести встречу с Д.Трампом в Словении .