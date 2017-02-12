Москва уже начала диалог с администрацией Д.Трампа - С.Лавров

"Мы с уважением относимся к позициям любой страны и всегда готовы садиться и обсуждать любые подходы, даже те, которые абсолютно противоречат нашим. Я убежден, что наш диалог с администрацией Дональда Трампа, который уже начат, продлится, будет более интенсивным как только сформируются все звенья администрации, которые занимаются внешнеполитическими делами ", - заявил С.Лавров.

Также он отметил, что уже идет согласование места и времени его контакта с новым главой Госдепа Рексом Тиллерсоном.

Как сообщал УНН, В.Путин заявил о готовности провести встречу с Д.Трампом в Словении .