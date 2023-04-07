москва скептично поставилась до зміни позиції Китаю щодо України після переговорів Сі та Макрона
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. москва стежить за переговорами лідера Китаю Сі Цзіньпіна та президента Франції Еммануеля Макрона, заявив у п'ятницю офіційний представник кремля дмитро пєсков, пише УНН з посиланням на росЗМІ.
Цитата
"Це дуже важливі контакти, ми стежили за всім розвитком подій з цього приводу", - сказав пєсков журналістам у ході чергової розмови, додавши, що у росії та Китаю "багаті та багатопланові відносини".
На питання, чи змінить Китай свою позицію щодо війни після переговорів, пєсков відповів, що Китай є "дуже серйозною, великою державою зі своєю суверенною позицією, позицією, яка сильно сформована".
"Це не та країна, яка так швидко змінює свої позиції під зовнішнім впливом", - додав пєсков.
Додамо
Президент Франції та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн завершують свій триденний візит до Китаю у п'ятницю.
Китай раніше заявив про нейтралітет у війні та спробував виставити себе агентом миру, відмовившись засудити російське вторгнення і продовжує зміцнювати свої економічні та дипломатичні відносини з кремлем протягом останнього року, включаючи державний візит Сі до Москви минулого місяця.