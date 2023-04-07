москва скептически отнеслась к изменению позиции Китая по Украине после переговоров Си и Макрона

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КИЕВ. 7 апреля. УНН. москва следит за переговорами лидера Китая Си Цзиньпина и президента Франции Эммануэля Макрона, заявил в пятницу официальный представитель кремля дмитрий песков, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Цитата

"Это очень важные контакты, мы следили за всем развитием событий по этому поводу", - сказал песков журналистам в ходе очередного разговора, добавив, что у россии и Китая "богатые и многоплановые отношения".

На вопрос, изменит ли Китай свою позицию по войне после переговоров, песков ответил, что Китай является "очень серьезной, крупной державой со своей суверенной позицией, позицией, которая сильно сформирована".

"Это не та страна, которая так быстро меняет свои позиции под внешним влиянием", - добавил песков.

Добавим

Президент Франции и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен завершают свой трехдневный визит в Китай в пятницу.

Китай ранее заявил о нейтралитете в войне и попытался выставить себя агентом мира, отказавшись осудить российское вторжение и продолжает укреплять свои экономические и дипломатические отношения с кремлем в течение последнего года, включая государственный визит Си в Москву в прошлом месяце.

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