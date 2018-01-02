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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 21726 перегляди

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Москва розробляє “крипторубль” для ухилення від санкцій — ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. Російські посадовці розробляють криптовалюту, яка має на меті допомогти країні уникнути міжнародних санкцій. Про це повідомляє видання The Hill з посиланням на Financial Times, передає УНН.

Москва розробляє “крипторубль” для ухилення від санкцій — ЗМІ

Як повідмили джерела FT, президент РФ Володимир Путін наказав урядовим установам працювати над розробкою “крипторубля”, який у майбутньому зможе надати можливість проводити фінансові операції в рублях, а не в долларах, і в той же час, уникати санкцій, які обмежують можливості залучати фінансування.

Державна криптовалюта може обмежити можливість уряду Сполучених Штатів впливати не економіку Росії, зазначає FT. Плани зі створення російського біткойна прийшлись саме в той час, коли регулятори та законодавці США намагаються осягнути цю фінансову технологію, яка зараз переживає бум.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У РФ перестав існувати резервний фонд

Регулятори США попереджають інвесторів, що цифрові валюти підпадають під федеральні фінансові регуляції і закликають обережно ставитись до них.

Комісія товарних ф’ючерсів США попередила інвесторів, що коливання курсів цифрових валют може додати неочікувані ризики до торгівлі та контрактів з цим інструментом.

Комісія з цінних паперів та фондового ринку США почала переслідувати незареєстровані та шахрайські угоди з криптовалютами, які, за роз’ясненням, виданим в травні, підпадають під визначення цінних паперів.

Як повідомляв УНН, 21 грудня 2017 року Рада ЄС продовжила економічні санкції проти конкретних секторів російської економіки до 31 липня 2018 року.

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