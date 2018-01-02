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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Москва разрабатывает "крипторубль" для уклонения от санкций - СМИ

Киев • УНН

 • 11433 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Российские чиновники разрабатывают криптовалюта, которая имеет целью помочь стране избежать международных санкций. Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на Financial Times, передает УНН.

Москва разрабатывает "крипторубль" для уклонения от санкций - СМИ

Как повидмилы источника FT, президент РФ Владимир Путин приказал правительственным учреждениям работать над разработкой "крипторубля", который в будущем сможет предоставить возможность проводить финансовые операции в рублях, а не в долларах, и в то же время, избегать санкций, которые ограничивают возможности привлекать финансирование.

Государственная криптовалюта может ограничить возможность правительства Соединенных Штатов влиять не экономику России, отмечает FT. Планы по созданию российского биткойнов пришлись именно в то время, когда регуляторы и законодатели США пытаются постичь эту финансовую технологию, которая сейчас переживает бум.

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Регуляторы США предупреждают инвесторов, что цифровые валюты подпадают под федеральные финансовые регуляции и призывают осторожно относиться к ним.

Комиссия товарных фьючерсов США предупредила инвесторов, что колебания курсов цифровых валют может добавить неожиданные риски в торговле и контрактов с этим инструментом.

Комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку США начала преследовать зарегистрированые и мошеннические сделки с криптовалютой, которые, по разъяснению, выданным в мае, подпадают под определение ценных бумаг.

Как сообщал УНН, 21 декабря 2017 Совет ЕС продлил экономические санкции против конкретных секторов российской экономики до 31 июля 2018 года.

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