Москва розраховує на прийняття адміністрацією Д.Трампа запрошення в Астану
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Москва розраховує, що нова адміністрація США прийме запрошення на переговори в Астані щодо Сирії. Про це заявив голова МЗС РФ Сергій Лавров під час прес-конференції у вівторок, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
"Ми готуємо зараз зустріч в Астані. Ми вважаємо правильним запросити на цю зустріч представників ООН і представників нової адміністрації США, з огляду на те, що зустріч відбуватиметься 23 січня, як це зараз заплановано", - сказав він.
"Розраховуємо, що нова адміністрація зможе прийняти це запрошення, буде представлена своїми експертами на будь-якому рівні, який вважатимуть за можливе. Це буде перший контакт вже офіційний, під час якого можна буде почати обговорювати підвищення ефективності боротьби з тероризмом в Сирії", - додав С.Лавров.
Говорячи про Сирію, голова МЗС РФ зазначив, що російська сторона переконана, що вчинила правильно, вирішивши почати військову операцію в Сирії.
"Ми переконані, що ми вчинили правильно, коли відповіли позитивно на прохання законного уряду Сирії, країни-члена ООН, країни, чия столиця перебувала в двох-трьох тижнях від того, щоб бути захопленої терористами. І те, що нам вдалося відкинути терористів від Дамаска і допомогти сирійській армії звільнити Алеппо, я вважаю, це дуже важливо", - заявив він.
Раніше днем початку перемовин щодо Сирії називали 23 січня. Сирійські повстанці підтвердили участь у переговорах в Астані