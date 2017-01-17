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Москва рассчитывает на принятие администрацией Д.Трампа приглашения в Астану

Москва рассчитывает на принятие администрацией Д.Трампа приглашения в Астану

Киев • УНН

 • 8870 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Москва рассчитывает, что новая администрация США примет приглашение на переговоры в Астане по Сирии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции во вторник, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"Мы готовим сейчас встречу в Астане. Мы считаем правильным пригласить на эту встречу представителей ООН и представителей новой администрации США, учитывая то, что встреча пройдет 23 января, как это сейчас запланировано", - сказал он.

"Рассчитываем, что новая администрация сможет принять это приглашение, будет представлена ​​своими экспертами на любом уровне, который сочтут возможным. Это будет первый контакт уже официальный, во время которого можно будет начать обсуждать повышение эффективности борьбы с терроризмом в Сирии" , - добавил С.Лавров.

Говоря о Сирии, глава МИД РФ отметил, что российская сторона убеждена, что поступила правильно, решив начать военную операцию в Сирии.

"Мы убеждены, что мы поступили правильно, когда ответили положительно на просьбу законного правительства Сирии, страны-члена ООН, страны, чья столица находилась в двух-трех неделях от того, чтобы быть захваченной террористами. И то, что нам удалось отбросить террористов от Дамаска и помочь сирийской армии освободить Алеппо, я считаю, это очень важно", - заявил он.

Ранее днем началом переговоров по Сирии называли 23 января. Сирийские повстанцы подтвердили участие в переговорах в Астане.

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