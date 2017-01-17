Москва рассчитывает на принятие администрацией Д.Трампа приглашения в Астану
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Москва рассчитывает, что новая администрация США примет приглашение на переговоры в Астане по Сирии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции во вторник, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Мы готовим сейчас встречу в Астане. Мы считаем правильным пригласить на эту встречу представителей ООН и представителей новой администрации США, учитывая то, что встреча пройдет 23 января, как это сейчас запланировано", - сказал он.
"Рассчитываем, что новая администрация сможет принять это приглашение, будет представлена своими экспертами на любом уровне, который сочтут возможным. Это будет первый контакт уже официальный, во время которого можно будет начать обсуждать повышение эффективности борьбы с терроризмом в Сирии" , - добавил С.Лавров.
Говоря о Сирии, глава МИД РФ отметил, что российская сторона убеждена, что поступила правильно, решив начать военную операцию в Сирии.
"Мы убеждены, что мы поступили правильно, когда ответили положительно на просьбу законного правительства Сирии, страны-члена ООН, страны, чья столица находилась в двух-трех неделях от того, чтобы быть захваченной террористами. И то, что нам удалось отбросить террористов от Дамаска и помочь сирийской армии освободить Алеппо, я считаю, это очень важно", - заявил он.
Ранее днем началом переговоров по Сирии называли 23 января. Сирийские повстанцы подтвердили участие в переговорах в Астане.