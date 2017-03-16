Москва не зламає кримських татар арештами – Р.Чубаров

“Якщо ми говоримо про кримських татар, я тут говорю просто з болем і переконливо, — ніхто не зламався і не зламається. Хочу сказати, ми маємо величезний і трагічний історичний досвід. І цей досвід нам говорить про те, що всі нещастя, всі трагедії, в останні століття, які випали на долю нашого народу, вони всі приходили з боку Москви. Тому все те, що зараз здійснюється Москвою в Криму, яку б вони там не огортали картинку, тут кримських татар ніхто не зможе обманути”, — відповів Р.Чубаров на запитання журналіста, чи не зломили людей на окупованому Криму постійні арешти та агресія з боку РФ.

Також Р.Чубаров повідомив, що не зможе відвідувати Крим доти, доки півострів буде під окупацією.

“Мені це заборонено (відвідувати Крим - ред.). Я не зможу (поїхати до Криму - ред.), доки там будуть росіяни, оскільки проти мене відкрита кримінальна справа. Окупаційним російським судом винесений вирок — арешт, якщо я опинюсь на території, де вони це зможуть зробити”, — наголосив голова Меджлісу.

Раніше, 26 лютого, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що Крим є єдиною територію для кримськотатарського народу, де він може зберегтися.

Нагадаємо, до третьої річниці анексії Криму Європарламент у четвер ухвалив резолюцію “Політичні в’язні у тюрмах Росії та ситуація у Криму”.

У документі євродепутати наголошують, що рішення РФ від 21 березня 2014 року “анексувати Крим залишається незаконним”.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості".