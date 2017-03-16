Москва не сломает крымских татар арестами - Р. Чубаров

"Если мы говорим о крымских татарах, я здесь говорю просто с болью и убедительно, - никто не сломался и не сломается. Хочу сказать, мы имеем огромный и трагический исторический опыт. И этот опыт нам говорит о том, что все несчастья, все трагедии, в последние века, которые выпали на долю нашего народа, они все приходили со стороны Москвы. Поэтому все то, что сейчас осуществляется Москвой в Крыму, какую б они там не накрывали картинку, здесь крымских татар никто не сможет обмануть", - сказал Р. Чубаров на вопрос журналиста, не сломили ли людей на оккупированном Крыму постоянные аресты и агрессия со стороны РФ.

Также Р. Чубаров сообщил, что не сможет посещать Крым, пока полуостров будет под оккупацией.

"Мне запрещено (посещать Крым - ред.). Я не смогу (поехать в Крым - ред.), пока там будут русские, поскольку против меня возбуждено уголовное дело. Оккупационным российским судом вынесен приговор - арест, если я окажусь на территории, где они это смогут сделать", - подчеркнул глава Меджлиса.

Ранее, 26 февраля, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что Крым является единственной территорию для крымскотатарского народа, где он может сохраниться.

Напомним, к третьей годовщине аннексии Крыма Европарламент в четверг принял резолюцию "Политические заключенные в тюрьмах России и ситуация в Крыму".

В документе евродепутаты отмечают, что решение РФ от 21 марта 2014 года "аннексировать Крым остается незаконным" .

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".