Москва не сломает крымских татар арестами - Р. Чубаров

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 56138 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 109128 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 124512 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 183729 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 133809 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126947 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118909 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106626 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107642 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103948 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Москва не сломает крымских татар арестами - Р. Чубаров

Москва не сломает крымских татар арестами - Р. Чубаров

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Действия Российской Федерации на оккупированном полуострове Крым, в том числе аресты, не смогут сломать крымских татар. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Если мы говорим о крымских татарах, я здесь говорю просто с болью и убедительно, - никто не сломался и не сломается. Хочу сказать, мы имеем огромный и трагический исторический опыт. И этот опыт нам говорит о том, что все несчастья, все трагедии, в последние века, которые выпали на долю нашего народа, они все приходили со стороны Москвы. Поэтому все то, что сейчас осуществляется Москвой в Крыму, какую б они там не накрывали картинку, здесь крымских татар никто не сможет обмануть", - сказал Р. Чубаров на вопрос журналиста, не сломили ли людей на оккупированном Крыму постоянные аресты и агрессия со стороны РФ.

Также Р. Чубаров сообщил, что не сможет посещать Крым, пока полуостров будет под оккупацией.

"Мне запрещено (посещать Крым - ред.). Я не смогу (поехать в Крым - ред.), пока там будут русские, поскольку против меня возбуждено уголовное дело. Оккупационным российским судом вынесен приговор - арест, если я окажусь на территории, где они это смогут сделать", - подчеркнул глава Меджлиса.

Ранее, 26 февраля, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что Крым является единственной территорию для крымскотатарского народа, где он может сохраниться.

Напомним, к третьей годовщине аннексии Крыма Европарламент в четверг принял резолюцию "Политические заключенные в тюрьмах России и ситуация в Крыму".

В документе евродепутаты отмечают, что решение РФ от 21 марта 2014 года "аннексировать Крым остается незаконным" .

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".

Украинские Национальные Новости

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