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Москва не бачить перспективи для зустрічі із США щодо СНО

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. Нинішня ситуація у російсько-американських відносинах не дозволяє провести зустріч для обговорення нового договору СНО про контроль над ядерними озброєннями, повідомили у понеділок російські державні інформаційні агенції з посиланням на заяву заступника глави МЗС Москви, пише УНН.

Москва не бачить перспективи для зустрічі із США щодо СНО

Переговори між Москвою та Вашингтоном про поновлення інспекцій у рамках нового договору СНО мали відбутися у листопаді в Єгипті, але росія відклала їх, і жодна зі сторін не призначила нової дати зустрічі.

Деталі

Заступник міністра закордонних справ сергій рябков заявив, що умови для нових переговорів щодо договору, що обмежує кількість стратегічних ядерних боєзарядів кожної із сторін, не підходять.

"Ситуація, прямо скажемо, не дозволяє призначити нову дату... з урахуванням цієї ескалаційної тенденції як у риториці, так і в діях США", - цитують рябкова ЗМІ.

У листопаді Москва заявила, що в неї "немає іншого вибору", окрім скасування переговорів зі Сполученими Штатами про інспекції в рамках нового договору СНО, термін дії якого спливає в лютому 2026 року.

Додамо

І без того погані американо-російські відносини стали ще більш напруженими минулого року, коли росія вторглася в Україну, що спонукало Вашингтон та його союзників відповісти шквалом санкцій проти російської економіки.

Хоча іноді мали місце дипломатичні успіхи, у тому числі обмін полоненими за участю ветерана морської піхоти США Тревора Ріда та зірки баскетболу Брітні Ґрінер, прямих контактів на високому рівні було мало.

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