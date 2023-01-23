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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Москва не видит перспективы для встречи с США по СНВ

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 января. УНН. Нынешняя ситуация в российско-американских отношениях не позволяет провести встречу для обсуждения нового договора СНВ о контроле над ядерными вооружениями, сообщили в понедельник российские государственные информационные агентства со ссылкой на заявление заместителя главы МИД Москвы, пишет УНН.

Москва не видит перспективы для встречи с США по СНВ

Переговоры между Москвой и Вашингтоном о возобновлении инспекций в рамках нового договора СНВ должны были состояться в ноябре в Египте, но россия отложила их, и ни одна из сторон не назначила новой даты встречи.

Детали

Заместитель министра иностранных дел сергей рябков заявил, что условия для новых переговоров по договору, ограничивающему количество стратегических ядерных боезарядов каждой из сторон, не подходят.

"Ситуация, прямо скажем, не позволяет назначить новую дату... с учетом этой эскалационной тенденции как в риторике, так и в действиях США", - цитируют рябкова СМИ.

В ноябре Москва заявила, что у нее "нет другого выбора", кроме отмены переговоров с Соединенными Штатами об инспекциях в рамках нового договора СНВ, срок действия которого истекает в феврале 2026 года.

Добавим

И без того плохие американо-российские отношения стали еще более напряженными в прошлом году, когда россия вторглась в Украину, что побудило Вашингтон и его союзников ответить шквалом санкций против российской экономики.

Хотя иногда имели место дипломатические успехи, в том числе обмен пленными с участием ветерана морской пехоты США Тревора Рида и звезды баскетбола Бритни Гринер, прямых контактов на высоком уровне было мало.

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