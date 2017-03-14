Москва і Каїр спростували інформацію про російський спецназ у Єгипті
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Міноборони Росії та командування єгипетської армії спростували поширену раніше інформацію про присутність у Єгипті російського загону спеціального призначення, повідомляє УНН із посиланням на ВВС.
“Жодних російських підрозділів спеціального призначення в Сіді-Баррані (місто в Єгипті. — ред.) немає”, — заявив представник військового відомства РФ генерал-майор Ігор Конашенков.
Появу цієї інформації він назвав “вкиданням із анонімних джерел”.
І.Конашенков підкреслив, що “особливо часто такі „марення“ відвідують анонімів в Україні та в країнах Балтії”.
Офіційний представник єгипетської армії Тамер Ріфаї також заперечив появу російського спецназу в Єгипті. За його словами, “на єгипетській землі немає солдатів з інших країн, це питання суверенітету”.
Нагадаємо, раніше єгипетські й американські дипломатичні джерела повідомили агентству Reuters про те, що російський спецназ знаходиться в районі населеного пункту Сіді-Баррані в Єгипті, приблизно у 100 км від кордону з Лівією. Зокрема, повідомлялося, що на авіабазу прибули 22 спецназівці з Росії.
За версією співрозмовників агентства, метою спецназу є підтримка командувача лівійської армії Халіфи Хафтара, який 3 березня відступив з нафтоносних районів країни.