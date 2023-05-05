Московська школа розвішала по всьому району рекламні плакати з українським букварем
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. У москві школа розвісила по всьому району рекламні плакати з українським букварем. Тепер їх поспіхом змінюють на інші. Про це повідомляє телеграм-канал BAZA, пише УНН.
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«Реклама освітнього центру Олехніка з дівчинкою, яка тримає в руках буквар, була розклеєна на зупинках у районі Перово. На перший погляд у ній не було нічого незвичайного, але один із жителів вчитався уважніше і помітив, що в слові буквар не вистачає м'якого знака», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що після скарги адміністрація школи обіцяла передрукувати плакати.
«Помилку, яка обійшлася в 10 тисяч рублів, пояснили просто — обираючи картинку зі стоку, дизайнер не звернув увагу на слово і випустив картинку з українським букварем у друк», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
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