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Московская школа развесила по всему району рекламные плакаты с украинским букварем 

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 мая. УНН. В москве школа развесила по всему району рекламные плакаты с украинским букварем. Теперь их в спешном порядке меняют на другие. Об этом сообщает телеграм-канал BAZA, пишет УНН.

Цитата

«Реклама образовательного центра Олехника с девочкой, держащей в руках букварь, была расклеена на остановках в районе Перово. На первый взгляд в ней не было ничего необычного, но один из жителей вчитался внимательнее и заметил, что в слове букварь не хватает мягкого знака», - говориться в сообщении.

Отмечается, что после жалобы администрация школы обещала перепечатать плакаты.

«Ошибку, которая обошлась в 10 тысяч рублей, объяснили просто — выбирая картинку со стока, дизайнер не обратил внимание на слово и выпустил картинку с украинским букварём в печать», - говориться в сообщении.

Дополнение

Неизвестные хакеры взламывали сайт министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства россии.

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