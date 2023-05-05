Московская школа развесила по всему району рекламные плакаты с украинским букварем
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В москве школа развесила по всему району рекламные плакаты с украинским букварем. Теперь их в спешном порядке меняют на другие. Об этом сообщает телеграм-канал BAZA, пишет УНН.
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«Реклама образовательного центра Олехника с девочкой, держащей в руках букварь, была расклеена на остановках в районе Перово. На первый взгляд в ней не было ничего необычного, но один из жителей вчитался внимательнее и заметил, что в слове букварь не хватает мягкого знака», - говориться в сообщении.
Отмечается, что после жалобы администрация школы обещала перепечатать плакаты.
«Ошибку, которая обошлась в 10 тысяч рублей, объяснили просто — выбирая картинку со стока, дизайнер не обратил внимание на слово и выпустил картинку с украинским букварём в печать», - говориться в сообщении.
Дополнение
Неизвестные хакеры взламывали сайт министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства россии.