Московская школа развесила по всему району рекламные плакаты с украинским букварем 

Цитата

«Реклама образовательного центра Олехника с девочкой, держащей в руках букварь, была расклеена на остановках в районе Перово. На первый взгляд в ней не было ничего необычного, но один из жителей вчитался внимательнее и заметил, что в слове букварь не хватает мягкого знака», - говориться в сообщении.

Отмечается, что после жалобы администрация школы обещала перепечатать плакаты.

«Ошибку, которая обошлась в 10 тысяч рублей, объяснили просто — выбирая картинку со стока, дизайнер не обратил внимание на слово и выпустил картинку с украинским букварём в печать», - говориться в сообщении.

Дополнение

Неизвестные хакеры взламывали сайт министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства россии.