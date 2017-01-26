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Москоський суд залишив під вартою Є.Панова

Москоський суд залишив під вартою Є.Панова

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. Московський міський суд визнав законним продовження арешту українцеві Євгену Панову, звинуваченому в підготовці диверсій в Криму, передає УНН з посиланням на "Радіо Свобода".

Зазнчається, що 26 січня суд відхилив апеляційну скаргу захисту Є.Панова, який наполягав на невинуватості свого підзахисного і вимагав його звільнення.

За словами адвоката Ольги Дінзе, ніяких слідчих справ щодо її підзахисного не проводиться.

“Слідство тільки продовжує термін розслідування”, — заявила адвокат.

Представник прокуратури заперечував проти задоволення апеляції.

Повідомяється, що Є.Панов у суді заявив про свою невинуватість.

Нагадаємо, Є.Панов перебуває під вартою через підозру Федеральною службою безпеки Росії в причетності до підготовки диверсії та терактів на анексованому півострові, разом з ним у СІЗО перебуває житель анексованого Криму Андрій Захтея.

Як повідомляв УНН, на початку січня Є.Панов звинуватив ФСБ Росії в тортурах.

Українські Національні Новини

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