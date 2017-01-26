Московский суд оставил под стражей Е.Панова
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Московский городской суд признал законным продление ареста украинца Евгения Панова, обвиняемого в подготовке диверсий в Крыму, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Отмечается, что 26 января суд отклонил апелляционную жалобу защиты Е.Панова, которая настаивала на невиновности своего подзащитного и потребовала его освобождения.
По словам адвоката Ольги Динзе, никаких следственных действий в отношении ее подзащитного не осуществляется.
"Следствие только продлевает срок расследования", - заявила адвокат.
Представитель прокуратуры возражал против удовлетворения апелляции.
Сообщается, что Е.Панов в суде заявил о своей невиновности.
Напомним, Е.Панов находится под стражей по подозрению Федеральной службой безопасности России в причастности к подготовке диверсии и терактов на аннексированном полуострове, вместе с ним в СИЗО находится житель аннексированного Крыма Андрей Захтея.
Как сообщал УНН, в начале января Е.Панов обвинил ФСБ России в пытках.