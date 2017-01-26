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Московский суд оставил под стражей Е.Панова

Московский суд оставил под стражей Е.Панова

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 января. УНН. Московский городской суд признал законным продление ареста украинца Евгения Панова, обвиняемого в подготовке диверсий в Крыму, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Отмечается, что 26 января суд отклонил апелляционную жалобу защиты Е.Панова, которая настаивала на невиновности своего подзащитного и потребовала его освобождения.

По словам адвоката Ольги Динзе, никаких следственных действий в отношении ее подзащитного не осуществляется.

"Следствие только продлевает срок расследования", - заявила адвокат.

Представитель прокуратуры возражал против удовлетворения апелляции.

Сообщается, что Е.Панов в суде заявил о своей невиновности.

Напомним, Е.Панов находится под стражей по подозрению Федеральной службой безопасности России в причастности к подготовке диверсии и терактов на аннексированном полуострове, вместе с ним в СИЗО находится житель аннексированного Крыма Андрей Захтея.

Как сообщал УНН, в начале января Е.Панов обвинил ФСБ России в пытках.

Украинские Национальные Новости

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