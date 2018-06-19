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Москалькова відреагувала на заклик Держдепу США звільнити політв'язнів

Київ • УНН

 • 8660 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Уповноважена з прав людини Росії Тетяна Москалькова відреагувала на заклик Держдепу США звільнити 150 політичних ув'язнених в Росії. Вона вважає, що це "черговий недружній крок проти Росії". Про це вона заявила "Федеральному агентству новин", передає УНН.

Вона підкреслила, що вважає цю заяву "черговим недружнім кроком проти нашої країни і суспільства, і дуже б хотілося розраховувати на конструктивний діалог у сфері захисту прав людини".

"У своїй заяві Держдеп не наводить увесь список з цих 150 ув'язнених, а називає лише прізвища кількох осіб, засуджених за конкретними статтями Кримінального кодексу. Тому незрозуміло, які критерії віднесення американською стороною до категорії "політичні злочини", - заявила Москалькова.

Нагадаємо, Державний Департамент США висловив стурбованість щодо утримуваних урядом РФ 150 політичних в'язнів і тих, хто був ув'язнений через релігійні погляди.

Особливо Держдеп висловив стурбованість станом чотирьох українців, які зараз голодують, - Олега Сенцова, Станіслава Клиха, Олександра Шумкова і Володимира Балуха.

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