Москалькова відреагувала на заклик Держдепу США звільнити політв'язнів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Уповноважена з прав людини Росії Тетяна Москалькова відреагувала на заклик Держдепу США звільнити 150 політичних ув'язнених в Росії. Вона вважає, що це "черговий недружній крок проти Росії". Про це вона заявила "Федеральному агентству новин", передає УНН.
Вона підкреслила, що вважає цю заяву "черговим недружнім кроком проти нашої країни і суспільства, і дуже б хотілося розраховувати на конструктивний діалог у сфері захисту прав людини".
"У своїй заяві Держдеп не наводить увесь список з цих 150 ув'язнених, а називає лише прізвища кількох осіб, засуджених за конкретними статтями Кримінального кодексу. Тому незрозуміло, які критерії віднесення американською стороною до категорії "політичні злочини", - заявила Москалькова.
Нагадаємо, Державний Департамент США висловив стурбованість щодо утримуваних урядом РФ 150 політичних в'язнів і тих, хто був ув'язнений через релігійні погляди.
Особливо Держдеп висловив стурбованість станом чотирьох українців, які зараз голодують, - Олега Сенцова, Станіслава Клиха, Олександра Шумкова і Володимира Балуха.