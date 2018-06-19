Москалькова отреагировала на призыв Госдепа США освободить политзаключенных
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Уполномоченная по правам человека России Татьяна Москалькова отреагировала на призыв Госдепа США освободить 150 политических заключенных в России. Она считает, что это "очередной недружественный шаг против России". Об этом она заявила "Федеральному агентству новостей", передает УНН.
Она подчеркнула, что считает это заявление “очередным недружественным шагом против нашей страны и общества, и очень бы хотелось рассчитывать на конструктивный диалог в области защиты прав человека”.
“В своем заявлении Госдеп не приводит весь список из этих 150 заключенных, а называет только фамилии нескольких человек, осужденных по конкретным статьям уголовного кодекса. Поэтому непонятно, каковы критерии отнесения американской стороной к категории “политические преступления”, — заявила Москалькова.
Напомним, Государственный Департамент США выразил обеспокоенность относительно удерживаемых правительством РФ 150 политических заключенных и тех, кто был заключен через религиозные взгляды.
В особенности Госдеп выразил обеспокоенность состоянием четырех украинцев, которые в настоящее время голодают, — Олега Сенцова, Станислава Клыха, Александра Шумкова и Владимира Балуха.