Москалькова отреагировала на призыв Госдепа США освободить политзаключенных

Она подчеркнула, что считает это заявление “очередным недружественным шагом против нашей страны и общества, и очень бы хотелось рассчитывать на конструктивный диалог в области защиты прав человека”.

“В своем заявлении Госдеп не приводит весь список из этих 150 заключенных, а называет только фамилии нескольких человек, осужденных по конкретным статьям уголовного кодекса. Поэтому непонятно, каковы критерии отнесения американской стороной к категории “политические преступления”, — заявила Москалькова.

Напомним, Государственный Департамент США выразил обеспокоенность относительно удерживаемых правительством РФ 150 политических заключенных и тех, кто был заключен через религиозные взгляды.

В особенности Госдеп выразил обеспокоенность состоянием четырех украинцев, которые в настоящее время голодают, — Олега Сенцова, Станислава Клыха, Александра Шумкова и Владимира Балуха.