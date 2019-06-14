Москалькова має намір відвідати Вишинського у київському СІЗО
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова намір відвідати в київському СІЗО головного редактора “РИА Новости Україна” Кирила Вишинського, з проханням посприяти в цьому вона звернулася до уповноваженої Верховної ради з прав людини Людмили Денісової, передеєа УНН.
“Під час нещодавньої зустрічі Тетяна Москалькова звернулася до української сторони з проханням відвідати Кирила Вишинського в Лук’янівському СІЗО Києва”, — йдеться в поширеному в п’ятницю повідомленні прес-служби Москалькової.
На думку російського омбудсмена, для президента України Володимира Зеленського “права людини, поняття милосердя і гуманізм стали набувати свого справжнього звучання”.
Зустріч Москалькової і Денісової відбулася 11 червня в Москві. Вони домовилися розпочати підготовку меморандуму про допомогу громадянам України, ув’язненими в російських в’язницях, і росіянам, що знаходяться в пенітенціарних установах України.
Нагадуємо, під час засідання суду Вишинського знову тримали в скляній кабіні.