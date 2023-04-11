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Москаленко, Різник, ЄБРР та мільярд гривень

Москаленко, Різник, ЄБРР та мільярд гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. В умовах військового стану Львівська міськрада почала працювати у закритому режимі. Міський голова Львова Андрій Садовий забрав майже усі повноваження у депутатського корпусу та делегував їх «ручному» виконавчому комітету, передає УНН із посиланням на Вголос.

Деталі

Відтак, пленарні засідання скоротили до мінімальної кількості, депутатів збирають лише, щоб не розпустили раду, а Андрій Іванович вчергове отримав від чогось свою "долю".

Так сталось і наприкінці минулого року, коли Садовий "втюхав" депутатському корпусу черговий непотрібний для міста Львова кредит на 1 мільярд гривень. Зазначимо, що друге голосування за кредит депутати провалили під час засідання сесії Львівської міської ради. Однак, Садовий знайшов таки можливість "протягти" питання кредиту. Відтак за головуванням Андрія Москаленка, члени виконавчого комітету Львівської міської ради прийняли скандальне рішення самостійно, що є порушенням Закону України "Про місцеве самоврядування". Адже рішення №260 від 14 березня 2023 року передчабає прийняття умов, викладені у Кредитному договорі від 30.12.2022 № 53825, який укладений між Львівською міською радою та Європейським банком реконструкції та розвитку, для участі у Проекті екстреної підтримки ліквідності існуючих клієнтів ЄБРР – комунальних підприємств м. Львова з метою пом’якшення впливу війни проти України у рамках “Програми забезпечення стійкості“ Європейського банку реконструкції та розвитку. А це вже грубе порушення, адже згідно із статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування”, прийняття рішень щодо здійснення місцевих запозичень приймається виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної чи міської ради. Також цією ж статтею, пунктом 43 зазначається, що затвердження договорів, укладених сільським, селищним, міським головою від імені ради, з питань, віднесених до її виключної компетенції.

Зокрема, у львів’ян може виникнути думка, що кредитні кошти скерують на розвиток соціальних чи інфраструктурних об’єктів міста Львова? Але, ні! Вкрай потрібен лише Садовому мільярд гривень, витратять на закриття "дірок" комунальних підприємств, які утворились внаслідок бездарного керування ними.

Депутат Львівської міської ради Олексій Різник звернувся до Львівського окружного адміністративного суду із позовом до Виконавчого комітету Львівської міської ради за участі третьої особи - Європейського банку реконструкції та розвитку.

Міський обранець просить суд визнати неправомірними дії Виконавчого комітету з прийняттям скандального рішення №260 від 14 березня 2023 року, з прийняття умов щодо умов, викладених у Кредитному договорі від 30.12.2022 № 53825, який укладений між Львівською міською радою та ЄБРР.

Олексій Різник також вимагає визнати неправомірні дії першого заступника міського голови з економічного розвитку Садового - Москаленка, який підписав рішення щодо прийняття умов кредитного договору.

Можливо у ЛМР думають, що всі їхні "продєлки" спише війна, але ні. Громада міста має право знати про всі безчинства, які діяться під час повномасштабної війни на пл. Ринок, 1.

Отож, якщо судом буде визнано дії протиправними, то логічним було б притягнення до відповідальності можливо і кримінальної першого заступника міського голови Садового - Москаленка, який скликав виконком, підтримав голосуванням дане рішення, поклав на себе обов’язки з виконання і поставив свій підпис під цим рішення.

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