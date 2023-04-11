Москаленко, Резник, ЕБРР и миллиард гривен

Детали

Следовательно, пленарные заседания сократили до минимального количества, депутатов собирают только, чтобы не распустили совет, а Андрей Иванович в очередной раз получил от чего-то свою "долю".

Так произошло и в конце прошлого года, когда Садовый "втюхал" депутатскому корпусу очередной ненужный для города Львова кредит на 1 миллиард гривен. Отметим, что второе голосование за кредит депутаты провалили во время заседания сессии Львовского городского совета. Однако, Садовый нашел таки возможность "протащить" вопрос кредита. Поэтому под председательством Андрея Москаленко, члены исполнительного комитета Львовского городского совета приняли скандальное решение самостоятельно, что является нарушением Закона Украины "О местном самоуправлении". Ведь решение №260 от 14 марта 2023 года передчабає принятия условий, изложенные в Кредитном договоре от 30.12.2022 № 53825, который заключен между Львовским городским советом и Европейским банком реконструкции и развития, для участия в Проекте экстренной поддержки ликвидности существующих клиентов ЕБРР – коммунальных предприятий г. Львова с целью пом’смягчения влияния войны против Украины в рамках “Программы обеспечения устойчивости“ Европейского банка реконструкции и развития. А это уже грубое нарушение, ведь согласно статье 26 Закона Украины “О местном самоуправлении”, принятие решений по осуществлению местных заимствований принимается исключительно на пленарных заседаниях сельского, поселкового или городского совета. Также этой же статьей, пунктом 43 отмечается, что утверждение договоров, заключенных сельским, поселковым, городским головой от имени совета, по вопросам, отнесенным к его исключительной компетенции.

В частности, у львов’ян может возникнуть мысль, что кредитные средства направят на развитие социальных или инфраструктурных объектов города Львова? Но, нет! Крайне нужный только Садовому миллиард гривен, потратят на закрытие "дыр" коммунальных предприятий, которые образовались в результате бездарного управления ими.

Депутат Львовского городского совета Алексей Резник обратился во Львовский окружной административный суд с иском к Исполнительному комитету Львовского городского совета с участием третьего лица - Европейского банка реконструкции и развития.

Городской избранник просит суд признать неправомерными действия Исполнительного комитета с принятием скандального решения №260 от 14 марта 2023 года, по принятию условий относительно условий, изложенных в Кредитном договоре от 30.12.2022 № 53825, который заключен между Львовским городским советом и ЕБРР.

Алексей Резник также требует признать неправомерными действия первого заместителя городского головы по экономическому развитию Садового - Москаленко, который подписал решение о принятии условий кредитного договора.

Возможно в ЛГС думают, что все их "проделки" спишет война, но нет. Община города имеет право знать обо всех бесчинствах, которые творится во время полномасштабной войны на пл. Рынок, 1. {3