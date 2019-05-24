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Мосійчук заявив про вихід із Радикальної партії

Мосійчук заявив про вихід із Радикальної партії

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Народний депутат Ігор Мосійчук заявив про вихід із Радикальної партії. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Хочу повідомити всіх про свій вихід з лав Радикальної партії Олега Ляшка", - заявив Мосійчук.

Він зазначив, що це було "нелегке, добре виважене рішення, яке я був змушений ухвалити".

"Серйозні ідеологічні розбіжності тягли за собою конфлікти з окремими членами команди. Я не можу іти всупереч власних переконань, і не хочу працювати в атмосфері конфронтації з людьми, яких, попри всі розбіжності, глибоко поважаю", - пояснив нардеп свій вихід.

Він також сказав, що зараз Україна, "як ніколи, потребує тих, хто готовий боротись за її майбутнє".

"Як саме це буду робити я, багато в чому залежить від стану мого здоров’я. У будь-якому випадку не полишу громадської і журналістської діяльності, та сподіваюсь, що Бог дасть сил продовжити і політичну діяльність. Наразі визначаюсь щодо подальших дій. Як тільки ухвалю конкретне рішення – повідомлю громадськість і ЗМІ", - зазначив нардеп.

Нагадаємо, раніше під час позачергового засідання Верховної Ради було оголошено про вихід з парламентської фракції БПП 4-х нардепів: Світлани Заліщук, Аркадія Корнацького, Сергія Лещенка та Мустафи Найєма.

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