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Мосійчук заявив про розкриття замаху на нього

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. Народний депутат Ігор Мосійчук заявив, що правоохоронні органи розкрили замах, який було скоєно проти нього восени минулого року. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Підтверджую: замах на моє життя розкрито. Виконавці встановлені. Частина з них перебуває на тимчасово окупованих територіях, частина в РФ (тимчасово окупована територія Чеченської республіки Ічкерія). Щодо затримання підозрюваних в скоєнні цього жахливого теракту — мені нічого невідомо. За даними слідства терористи контактували з особами на території РФ. Є всі підстави вважати, що контактною особою на території РФ був співробітник ворожих спецслужб”, — написав Мосійчук.

Водночас у столичній прокуратурі УНН сказали: “Ми нікого не затримували”.

Разом із тим, у СБУ не спростували та не підтвердили цю інформацію, пообіцявши поінформувати у понеділок.

Нагадаємо, 25 жовтня 2017 року у Києві було скоєно замах на нардепа Мосійчука.

Першим загиблим став охоронець депутата, 30-річний працівник поліції полку особливого призначення. Він загинув від отриманих поранень. Другий — перехожий, який також загинув, був капітаном поліції.

За даними слідства, потужність вибухового пристроя складала 400-600 г у тротиловому еквіваленті.

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