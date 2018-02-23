Мосийчук заявил о раскрытии покушения на него
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Народный депутат Игорь Мосийчук заявил, что правоохранительные органы раскрыли покушение, которое было совершено против него осенью прошлого года. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Подтверждаю: покушение на мою жизнь раскрыто. Исполнители установлены. Часть из них находится на временно оккупированных территориях, часть в РФ (временно оккупированная территория Чеченской республики Ичкерия). По задержанию подозреваемых в совершении этого чудовищного теракта - мне ничего неизвестно. По данным следствия террористы контактировали с лицами на территории РФ. Есть все основания полагать, что контактным лицом на территории РФ был сотрудник вражеских спецслужб", - написал Мосийчук.
В то же время в столичной прокуратуре УНН сказали: "Мы никого не задерживали".
Вместе с тем, в СБУ не опровергли и не подтвердили эту информацию, пообещав проинформировать в понедельник.
Напомним, 25 октября 2017 года в Киеве было совершено покушение на нардепа Мосийчука.
Первым погибшим стал охранник депутата, 30-летний работник полиции полка особого назначения. Он погиб от полученных ранений. Второй - прохожий, который также погиб, был капитаном полиции.
По данным следствия, мощность взрывных устройств составляла 400-600 г в тротиловом эквиваленте.