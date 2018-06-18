Мосійчук закликав порушити в ООН питання зобов'язань гарантів за Будапештським меморандумом

"Виходу не було” - заявив перший президент України Леонід Кравчук, коментуючи відмову нашої держави від ядерної зброї і підписання сумнозвісного “Будапештського меморандуму”, який наразі ніким не виконується і на виконанні якого, на жаль, не наполягає нинішнє вище керівництво нашої країни. Кравчук розповідає, що всі ракети, розташовані в Україні, були направлені на Америку, і саме тому керівництво США наполягало на відмові України від ядерної зброї", - зазначив Мосійчук.

З його слів, "вихід є завжди, якщо його шукати".

"Старий лис знову лукавить, говорячи напівправду, адже на той час в Україні розташовувались як стратегічні, так і тактичні ядерні ракети. І якщо стратегічні ядерні ракети дійсно були направлені на США, то тактичні на таку відстань чисто фізично заряд нести не можуть, це не міжконтинентальні ракети. Тактична ядерна зброя розташована на автомобільних тягачах і могла б бути в будь-який момент націлена на країну, яка б навіть гіпотетично спробувала вчинити агресію. Наприклад, на Москву! І це був би надважливий фактор, який стримав би російську чи будь-яку іншу агресію", - додав нардеп.

"Відмова від тактичної ядерної зброї - державний злочин! Ті, хто це зробив, державні злочинці, які зрадили інтереси Нації і Держави! На руках цих державних злочинців кров українців, які останні чотири роки гинуть у війні з кремлівськими окупантами! На совісті цих державних злочинців анексія Криму і війна на Донбасі! Сподіваюся, що вже дуже скоро вони постануть перед ураїнським судом звинувачені в державній зраді!", - вважає Мосійчук.

"У свою чергу, необхідно негайно з трибуни ООН піднімати питання виконання зобов’язань, взятих на себе країнами-гарантами в “Будапештському меморандумі”, а у випадку відмови невідкладно розпочати ядерну програму і відновити тактичну ядерну зброю! Світ чує і розуміє лише сильних!" - підсумував нардеп.