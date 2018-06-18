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Мосийчук призвал возбудить в ООН вопрос обязательств гарантов по Будапештскому меморандуму

Мосийчук призвал возбудить в ООН вопрос обязательств гарантов по Будапештскому меморандуму

Киев  •  УНН

 • 1937 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Народный депутат Игорь Мосийчук призвал возбудить в ООН вопрос выполнения обязательств, взятых на себя странами-гарантами в Будапештском меморандуме в обмен на отказ от ядерного оружия, а в случае отказа безотлагательно начать ядерную программу и восстановить тактическое ядерное оружие. Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Выхода не было", - заявил первый президент Украины Леонид Кравчук, комментируя отказ нашей страны от ядерного оружия и подписания пресловутого "Будапештского меморандума", который сейчас никем не выполняется и на выполнении которого, к сожалению, не настаивает нынешнее высшее руководство нашей страны. Кравчук рассказывает, что все ракеты, расположенные в Украине, были направлены на Америку, и именно поэтому руководство США настаивало на отказе Украины от ядерного оружия ", - отметил Мосийчук.

По его словам, "выход есть всегда, если его искать".

"Старый лис опять лукавит, говоря полуправду, ведь в то время в Украине располагались как стратегические, так и тактические ядерные ракеты. И если стратегические ядерные ракеты действительно были направлены на США, то тактические на такое расстояние чисто физически заряд нести не могут, это не межконтинентальные ракеты. Тактическое ядерное оружие находится на автомобильных тягачах и могла бы быть в любой момент нацелена на страну, которая даже гипотетически попыталась совершить агрессию. Например, на Москву! и это был бы важнейший фактор, который сдержал бы русский или любую другую агрессию ", - добавил нардеп.

"Отказ от тактического ядерного оружия - государственное преступление! Те, кто это сделал, государственные преступники, которые предали интересы Нации и Государства! На руках этих государственных преступников кровь украинском, которые последние четыре года погибают в войне с кремлевскими оккупантами! На совести этих государственных преступников аннексия Крыма и война в Донбассе! Надеюсь, что уже очень скоро они предстанут перед ураинский судом обвинены в государственной измене! ", - считает Мосийчук.

"В свою очередь, необходимо немедленно с трибуны ООН поднимать вопрос выполнения обязательств, взятых на себя странами-гарантами в" Будапештском меморандуме ", а в случае отказа безотлагательно начать ядерную программу и восстановить тактическое ядерное оружие! Мир слышит и понимает только сильных! " - подытожил нардеп.

Украинские Национальные Новости

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