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Мосійчук: в день вибуху за мною стежили з самого ранку

Мосійчук: в день вибуху за мною стежили з самого ранку

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. За народним депутатом Ігорем Мосійчуком у день замаху на нього, стежили з самого ранку. Про це на прес-конференції заявив І.Мосійчук, передає кореспондент УНН.

"Я хочу сказати, що елементи спостереження за мною були, були з самого ранку (у день замаху – ред.)", - сказав І.Мосійчук.

За його словами, версія про те, що замах був не на нього, а на капітана поліції придумана для того, щоб "відвести слідство на хибний шлях".

Нардеп нагадав, що вибуховий пристрій у мопеді був розміщений за 10 хв до закінчення ефіру, у якому він брав участь.

Він додав, що наразі щодо нього вживаються заходи безпеки.

При цьому він додав, що досі не може ходити.

"Поки що, на жаль, ходити не можу, хоча намагаюся", - сказав І.Мосійчук

Нагадаємо, 25 жовтня у Києві на народного депутата Ігоря Мосійчука скоїли замах.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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