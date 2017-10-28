Мосійчук: дошкуляє нога в якій сидить ще п’ять осколків

"Ніч пережив з величезними болями в спині, руці та нозі. Найбільше дошкуляє майже оніміла нога в якій сидить ще п’ять осколків", - зазначив нардеп.

Він також висловив подяку за підтримку колегам – народним депутатам, друзям та родині.

Як повідомляв раніше сам Мосійчук, його стан здоров’я покращується, однак усі осколки з тіла досі вилучені не були.

Нагадаємо, 25 жовтня у Києві на народного депутата Ігоря Мосійчука скоїли замах.