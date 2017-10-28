Мосійчук: дошкуляє нога в якій сидить ще п’ять осколків
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Народний депутат України Ігор Мосійчук, який отримав поранення під час теракту у Солом'янському районі столиці, розповів про самопочуття на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"Ніч пережив з величезними болями в спині, руці та нозі. Найбільше дошкуляє майже оніміла нога в якій сидить ще п’ять осколків", - зазначив нардеп.
Він також висловив подяку за підтримку колегам – народним депутатам, друзям та родині.
Як повідомляв раніше сам Мосійчук, його стан здоров’я покращується, однак усі осколки з тіла досі вилучені не були.
Нагадаємо, 25 жовтня у Києві на народного депутата Ігоря Мосійчука скоїли замах.