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Мосійчук: дошкуляє нога в якій сидить ще п’ять осколків

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Народний депутат України Ігор Мосійчук, який отримав поранення під час теракту у Солом'янському районі столиці, розповів про самопочуття на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

"Ніч пережив з величезними болями в спині, руці та нозі. Найбільше дошкуляє майже оніміла нога в якій сидить ще п’ять осколків", - зазначив нардеп.

Він також висловив подяку за підтримку колегам – народним депутатам, друзям та родині.

Як повідомляв раніше сам Мосійчук, його стан здоров’я покращується, однак усі осколки з тіла досі вилучені не були.

Нагадаємо, 25 жовтня у Києві на народного депутата Ігоря Мосійчука скоїли замах.

Українські Національні Новини

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