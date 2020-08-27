Моряки сподіваються, що тепер їхня підготовка та дипломування будуть без хабарів - експерт

"Зараз, щоб отримати паспорт моряка і кваліфікацію, необхідно чекати рішення комісії декілька місяців, що, в принципі, повинно проходити значно швидше. Коли моряк проходить якісь курси чи навчання, він повинен надсилати сертифікати на перевірку, все це підтвердити — і лише після цього він отримує диплом. Схема хоч і нібито проста, але моряки скаржаться, що все це затягується на місяці очікування. А потім треба ще чекати якісь бланки, які чомусь знаходяться у посередників, відповідно — ціна за це все вже зовсім інша. Зараз комплект документів для моряка та топофіцера може коштувати приблизно до 2000 доларів. І кожні п’ять років треба проходити перездачу”, — розповів Шевченко.

Експерт підтримує зміни, які були започатковані Міністерством інфраструктури з ліквідацією Інспекції.

“Ідея однозначно хороша, хоча ті моменти, які були запущені до сьогоднішнього дня, все ще працюють в тестовому режимі. Тому треба вийти з цього режиму тестового і подивитись, але моряки кажуть, що ідея хороша. Вони обговорюють це в своїх спільнотах в телеграм-каналах і погоджуються, що ідея хороша, лише треба, щоб вона почала працювати повноцінно, а не в тестовому режимі”, — наголошує Шевченко.

Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій інформував, що ліквідація Інспекції — це тільки перший крок до спрощення системи підготовки та дипломування моряків. Він, зокрема, передбачає впровадження зручних цифрових сервісів, зокрема, електронного кабінету моряка https://sea.e-transport.gov.ua.

“Це дозволить виключити корупцію, а також звільнить моряків від посередників і необхідності особистої присутності”, — підкреслив міністр.