Моряки сподіваються, що тепер їхня підготовка та дипломування будуть без хабарів - експерт

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 151767 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 105968 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 98679 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 106754 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 126970 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 137980 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 221810 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 216141 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 186642 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 176214 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−2°
3.6м/с
74%
Популярнi новини

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 48140 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 154892 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 29914 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 46120 перегляди

Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку на Житомирщині: один загиблий, п’ятеро постраждалих

18:01 • 16304 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 151762 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 155077 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 278669 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 302663 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 385528 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 46246 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 30041 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 48265 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 50983 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 126384 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

Моряки сподіваються, що тепер їхня підготовка та дипломування будуть без хабарів - експерт

Київ • УНН

 • 19239 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Моряки сподіваються, що ліквідація Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків може значно спростити процедуру їх перевірки та унеможливить корупцію в цій сфері. Про це УНН розповів керівник проектів Одеської благодійної організації “Фонд допомоги морякам “Ассоль” Андрій Шевченко.

Моряки сподіваються, що тепер їхня підготовка та дипломування будуть без хабарів - експерт

"Зараз, щоб отримати паспорт моряка і кваліфікацію, необхідно чекати рішення комісії декілька місяців, що, в принципі, повинно проходити значно швидше. Коли моряк проходить якісь курси чи навчання, він повинен надсилати сертифікати на перевірку, все це підтвердити — і лише після цього він отримує диплом. Схема хоч і нібито проста, але моряки скаржаться, що все це затягується на місяці очікування. А потім треба ще чекати якісь бланки, які чомусь знаходяться у посередників, відповідно — ціна за це все вже зовсім інша. Зараз комплект документів для моряка та топофіцера може коштувати приблизно до 2000 доларів. І кожні п’ять років треба проходити перездачу”, — розповів Шевченко.

Експерт підтримує зміни, які були започатковані Міністерством інфраструктури з ліквідацією Інспекції.

“Ідея однозначно хороша, хоча ті моменти, які були запущені до сьогоднішнього дня, все ще працюють в тестовому режимі. Тому треба вийти з цього режиму тестового і подивитись, але моряки кажуть, що ідея хороша. Вони обговорюють це в своїх спільнотах в телеграм-каналах і погоджуються, що ідея хороша, лише треба, щоб вона почала працювати повноцінно, а не в тестовому режимі”, — наголошує Шевченко.

Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій інформував, що ліквідація Інспекції — це тільки перший крок до спрощення системи підготовки та дипломування моряків. Він, зокрема, передбачає впровадження зручних цифрових сервісів, зокрема, електронного кабінету моряка https://sea.e-transport.gov.ua.

“Це дозволить виключити корупцію, а також звільнить моряків від посередників і необхідності особистої присутності”, — підкреслив міністр.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$63.50
Bitcoin
$79,708.30
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,194.00
Ethereum
$1,524.81