Моряки надеются, что теперь их подготовка и дипломирование будут без взяток - эксперт

"Сейчас, чтобы получить паспорт моряка и квалификацию, необходимо ждать решения комиссии несколько месяцев, что, в принципе, должно проходить значительно быстрее. Когда моряк проходит какие-то курсы или обучение, он должен направлять сертификаты на проверку, все это подтвердить - и только после этого он получает диплом. Схема хоть и якобы простая, но моряки жалуются, что все это затягивается на месяцы ожидания. А потом надо еще ждать какие-то бланки, которые почему-то находятся у посредников, соответственно - цена за это все уже совсем другая. Сейчас комплект документов для моряка и топ-офицера может стоить примерно до 2000 долларов. М каждые пять лет надо проходить пересдачу", - рассказал Шевченко.

Эксперт поддерживает изменения, которые были начаты Министерством инфраструктуры с ликвидацией Инспекции.

"Идея однозначно хорошая, хотя те моменты, которые были запущены до сегодняшнего дня, все еще работают в тестовом режиме. Поэтому надо выйти из этого режима тестового и посмотреть, но моряки говорят, что идея хорошая. Они обсуждают это в своих сообществах в телеграмм-каналах и соглашаются, что идея хорошая, только надо, чтобы она начала работать полноценно, а не в тестовом режиме", - отмечает Шевченко.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий информировал, что ликвидация Инспекции - это только первый шаг к упрощению системы подготовки и дипломирования моряков. Он, в частности, предусматривает внедрение удобных цифровых сервисов, в частности, электронного кабинета моряка https://sea.e-transport.gov.ua.

"Это позволит исключить коррупцию, а также освободит моряков от посредников и необходимости личного присутствия", - подчеркнул министр.