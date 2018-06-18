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Морським узбережжям Одещини пронісся смерч

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Увечері неділі, 17 червня, в Одеській області поблизу села Приморське на узбережжі Чорного моря пронісся смерч. Про це повідомив у Facebook глава Кілійської міськради Павло Бойченко, передає УНН.

“Кілійський район. Село Приморське. Смерч”, — йдеться у підписі до відео.

Як повідомляється, на Одещині, поблизу села Приморське, відпочивальники на пляжі помітили смерч. Фотографії та відео явища опублікував на своїй сторінці у соцмережі голова Кілійської ОТГ Павло Бойченко.

На світлинах видно, як відпочивальники на пляжі спостерігають наближення смерчу у прибрежній зоні села Приморське Кілійського району Одеської області.

У коментарях під своїм постом Бойченко зазначив, що жертв і руйнувань немає.

Раніше очевидці сфотографували смерч у Кривому Розі.

Водяний смерч - це воронкоподібний повітряно-водяний вихор висотою до 1,5 км, який витягується від грозової хмари до поверхні води у вигляді хмарного рукава або хобота діаметром в десятки і сотні метрів. На відміну від класичного смерчу, водяний смерч існує всього 15-30 хвилин, набагато менший в діаметрі, швидкість руху і обертання у ньому нижчі в два-три рази.

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