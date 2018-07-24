Морські порти України віддали майже півмільйона гривень бюджетних коштів фіктивному підприємству

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Фірма, позбавлена спецліцензії на утилізацію небезпечних відходів, продовжує вигравати державні тендери. Про це свідчать дані ProZorro, передає УНН.

Йдеться, зокрема, про ТОВ "Українська наукова екологічна компанія". Товариство було позбавлене ліцензії на збирання, зберігання та оброблення небезпечних відходів 3 березня поточного року.

Однак, це не стало на заваді співробітникам філії "Дельта-лоцман" ДП АМПУ. Морські порти України віддали товариству без ліцензії майже півмільйона гривень бюджетних коштів

Перший тендер відбувся 10 травня.

За перемогу у закупівлі змагалися два підприємства - "Утільвторпром" та "Українська наукова екологічна компанія". Перемогу у тендері отримало ТОВ "Українська наукова екологічна компанія". Цінова пропозиція Товариства становила 210 тис. грн, а очікувана вартість тендеру - 235 тис. грн.

Другий тендер відбувся 27 червня.

Свою заявку на участь у тендері подала лише одна компанія ТОВ "Українська наукова екологічна компанія". Попри це, тендер відбувся, а перемогу в ньому знову здобуло Товариство без ліцензії.

Нагадаємо, в Україні тривають перевірки спецпідприємств, що мають ліцензії на поводження з небезпечними відходами. За півроку 26 підприємств вже позбавлено ліцензій через невідповідність технічної бази.

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