Морские порты Украины отдали почти полмиллиона гривен бюджетных средств фиктивному предприятию
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Фирма, лишеная спецлицензии на утилизацию опасных отходов, продолжает выигрывать государственные тендеры. Об этом свидетельствуют данные ProZorro, передает УНН.
Речь идет об ООО "Украинская научная экологическая компания". Общество было лишено лицензии на сбор, хранение и обработку опасных отходов 3 марта текущего года.
Однако, это не помешало сотрудникам филиала "Дельта-лоцман" ГП АМПУ. Морские порты Украины отдали обществу без лицензии почти полмиллиона гривен бюджетных средств
Первый тендер состоялся 10 мая.
За победу в закупке соревновались два предприятия - "Утильвторпром" и "Украинская научная экологическая компания". Победу в тендере получило ООО "Украинская научная экологическая компания". Ценовое предложение Общества составило 210 тыс. грн, а ожидаемая стоимость тендера - 235 тыс. грн.
Второй тендер состоялся 27 июня.
Свою заявку на участие в тендере подала только одна компания ООО "Украинская научная экологическая компания". Несмотря на это, тендер состоялся, а победу в нем снова получило Общество без лицензии.
Напомним, в Украине продолжаются проверки спецпредприятий, имеющих лицензии на обращение с опасными отходами. За полгода 26 предприятий уже лишены лицензий из-за несоответствия технической базы.