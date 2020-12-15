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Морпіхи ЗСУ отримали партію бронемобілів "Козак-2"

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Один з підрозділів морської піхоти отримав партію броньованих автомобілів "Козак-2". Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Морпіхи ЗСУ отримали партію бронемобілів "Козак-2"

"Один з підрозділів морської піхоти оновив свій парк бронеавтомобільної техніки. Зокрема, до морпіхів надійшла партія броньованих автомобілів "Козак-2", - йдеться у повідомленні.

Довідка УНН: "Козак-2" – багатоцільовий тактичний автомобіль, призначений для транспортування особового складу та його вогневої підтримки. Автомобіль виготовляється на шасі Iveco Eurocargo 4x4 з турбодизельним двигуном та має довжину 6600-7050 мм, ширину — 2500 мм, висоту — 2650 мм, колісну базу — 3240-3690 мм і кліренс 392 мм.

Нагадаємо, для катерів ВМС України завод "Паллада" побудував плавучий причал.

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