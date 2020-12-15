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Морпехи ВСУ получили партию бронемобилей "Козак-2"

Киев • УНН

 • 34516 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Одно из подразделений морской пехоты получило партию бронированных автомобилей "Козак-2". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Морпехи ВСУ получили партию бронемобилей "Козак-2"

"Одно из подразделений морской пехоты обновило свой парк бронеавтомобильной техники. В частности, морпехам поступила партия бронированных автомобилей "Козак-2", - говорится в сообщении.

Справка УНН: "Козак-2" - многоцелевой тактический автомобиль, предназначенный для транспортировки личного состава и его огневой поддержки. Автомобиль производится на шасси Iveco Eurocargo 4x4 с турбодизельным двигателем и имеет длину 6600-7050 мм, ширина - 2500 мм, высота - 2650 мм, колесная база - 3240-3690 мм и клиренс 392 мм.

Напомним, для катеров ВМС Украины завод "Паллада" построил плавучий причал.

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